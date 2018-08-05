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Video hakem sahne alıyor

Giriş Tarihi: 5.8.2018
Video hakem sahne alıyor
Rusya'da düzenlenen 'nda verilen kararların yüzde 99,3'ünde doğruluk oranına ulaşmasını sağlayan Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR), ile beraber yeni sezon öncesi Türk futboluna tam anlamıyla giriş yapıyor. Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de play-off'ta kullanılan VAR'ın merkezi İstanbul'daki TFF Riva Tesisleri olacak. Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de VAR'ın Türk futbolunda bir çığır açacağını vurgulayarak, "Türk futboluna büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadesini kullandı.

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, TFF Süper Kupa'da 8'inci, Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor ise ilk kez mücadele edecek. Cimbom bu 8 finalin 5'inden galibiyet çıkarmayı başarmıştı.
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Video hakem sahne alıyor
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