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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda ile karşılaşacak. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:01 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:02
Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Luz Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı Belarus Futbol Federasyonundan Aleksei Kulbakov yönetecek. Benfica - Fenerbahçe maçı beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, yarınki karşılaşmada rövanş için avantajlı bir skor almanın hesaplarını yapıyor.

'de Josef de Souza, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı sona eren ancak sezon başı kampının çoğunu kaçırdığı için tam hazır olmayan Roberto Soldado'nun ilk 11'de forma giymesi beklenmiyor.

Fenerbahçe'de Salih Uçan, yeni transferler Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu, sakatlıkları bulunan Aatıf Chahechouhe ile İsmail Köybaşı 23 kişilik kadroya alınmamıştı.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Ağustos Salı günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

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FENERBAHÇE, PORTEKİZ'E GİTTİ

Fenerbahçe, ile oynayacağı ilk maç için Portekiz'in Lizbon kentine gitti.

Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçakla Lizbon'a giden Fenerbahçe kafilesinde teknik direktör Phillip Cocu ile futbolculardan Giuliano, TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesi son antrenmanını TSİ 21.00'de maçın oynanacağı Luz Stadı'nda yapacak.

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Benfica - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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