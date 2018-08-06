Fenerbahçe, Benfica'ya karşı bu hatayı yaparsa, sıkıntı yaşar!

Takvim gazetesi yazarı İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Benfica karşısında nelere dikkat etmesi gerektiğini yorumladı. İşte eski Fenerbahçeli futbolcu Yağcıoğlu'nun gözünden Benfica - Fenerbahçe maçı...

TURUN ANAHTARI SAVUNMADA

Fenerbahçe'nin ön eleme turunda şanssız bir kura çektiğini söyleyebiliriz. Benfica, Şampiyonlar Ligi alışkanlığı çok fazla olan hemen her sezon bu ligde mücadele eden bir takım. Ama elenmeyecek bir takım mı? Tabii ki değil. Maçta en önemli detay Benfica'nın değil Fenerbahçe'nin ne yapacağı.