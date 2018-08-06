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- maçında "VAR" kullanıldı

ile ’u karşı karşıya getiren TFF Süper Kupa karşılaşmasının 42. dakikasında Akhisarspor'dan Dany'nin Galatasaraylı Garry Rodrigues'e yaptığı faulün ardından karşılaşmanın hakemi “VAR” sistemini kullandı.

Giriş Tarihi: 5.8.2018 21:47 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 02:06
Galatasaray - Akhisarspor maçında VAR kullanıldı

ile arasında oynanan TFF Süper Kupa mücadelesinde "VAR" sistemi kullanıldı.

Karşılaşmanın 42. dakikasında Galatasaray, Ryan Donk'un pasıyla hareketlenen Garry Rodrgiues ile hızlı hücuma çıktı. Rodrigues'in, topla rakip rakip kaleye hareketlendiği sırada Akhisarspor'un Kamerunlu oyuncusu Dany tarafından düşürülmesi üzerine Dany'ye sarı kart gösteren Çakır, kendisine gelen uyarı üzerine pozisyonu, VAR ekranı üzerinden inceledi.

Bu incelemenin ardından Çakır'ın kararı değişmedi ve Dany'yi sarı kartla cezalandırdı.

Galatasaray Akhisarspor maçında VAR kararı!

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Galatasaray - Akhisarspor maçında "VAR" kullanıldı
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