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iddiası

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Musacchio iddiası
Stoper arayışlarını sürdüren 'de sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Milan'da top koşturan Mateo Musacciho ile ilgilendiğini yazdı. Haberde teknik direktör Phillip Cocu'nun 'nun transfer edilmesini istediği, ancak 27 yaşındaki savunmacı için Fulham'ın da devrede olduğu belirtildi. Öte yandan Portekiz gazetesi A Bola, Hamburg forması giyen İsveçli orta saha oyuncusu Albin Ekdal'ı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediğini ileri sürdü.

Musacchio geçen sezon Milan'da 22 maça çıktı.
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Musacchio iddiası
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