Ne duble ama

ASLAN AVCISI SELEZNOV

Galatasaray'ın bir yıldır kabusu olan Seleznov, Muslera'yı dün de boş geçmedi. Igor Tudor döneminde Florya'nın kapısından dönen Ukraynalı forvet Karabük ve Akhisar formalarıyla Galatasaray'a 6 maçta 6 gol attı. Seleznov, Başakşehir'den Adebayor'la birlikte Muslera'yı 6 golle en çok avlayan isim.

KUTLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Akhisar'ı kutladı: "Süper Kupa'yı kazanarak yeni sezona kupa ile başlayan Akhisarspor'u tebrik ediyorum. 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun futbol camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, kulüplerimize başarılar diliyorum."

FİNALİN RÖNTGENİ

1- Kendisini '8 numara' olarak gören 10 numaralı Belhanda 8 numaranın yapmayacağı kritik top kayıplarına devam etti. 41'de Belhanda'nın pas hatasında 3'e 2 hücuma çıkan Akhisar'da Seleznov direğe takılmasa skor 2-0 olacaktı... 2- DANY kaleye giden Rodrigues'i indirdi, tek olumlu özelliği hızı olan Dany'nin bile yetişemediği Rodrigues'i Vrsajevic'in yakalayacağını düşünen Cüneyt Çakır VAR'a rağmen kırmızıyı vermedi. 3- GOMIS'I dün izleyenler geçen sezon ligde 29 gol attığına inanmaz. Ceza sahası içinde çok ağır kaldı ve kader penaltısını kaçırdı. 4- 1-0 gerideki Fatih Terim kulübede Sinan Gümüş-Onyekuru alternatifleri varken, 18 yaşındaki Yunus Akgün'ü oyuna aldı ve hem takıma hem de transferde geç kalan yönetime mesajı yolladı. 5- 70'te Miguel Lopes'le yakaladığı kontrada maçı bitirme fırsatını tepen Akhisar'a cezayı Eren kesti, Terim'in çift forvet hamlesi sonuç verdi. 6- İYI bir stoper ve 8 numaraya ihtiyacı olan Galatasaray'ın bu savunmayla Şampiyonlar Ligi'nde işi çok zor. Pozitif futbolun temsilcileri Akhisar&Safet Susic işbirliği ise olumlu sonuç verecek gibi...