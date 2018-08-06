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Pozisyon net, ne VAR’ı

“Bazı pozisyonların VAR’a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR’ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama net pozisyonlarda ne VAR’a danışırsınız ne de seyredersiniz!. Kararınız kesin olmalıdır!”

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Pozisyon net, ne VAR’ı
Galatasaray Teknik Direktörü maçtan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kaybettiğimiz zaman rakibimizi tebrik etmek, yapmamız gereken en doğal şeylerden biri. Hazır bu sene, herkesin daha fazla centilmenlik mesajı verdiği bugünlerde, bize yakışan budur. Oyuncularıma beklemelerini ve kupayı aldıktan sonra alkışlamalarını rica ettim, hep beraber dizildik. Doğrusu da bu olmalıdır. Biz pek alışkın değiliz tabii, genel olarak almaya alışkınız. Bazı pozisyonların VAR'a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR'ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama net pozisyonlarda ne VAR'a danışırsınız, ne seyredersiniz. Kararınız kesin olmalıdır. Lig başlıyor çok çabuk aksiyon almalıyız. 400. maçımda kupa almayı isterdim."

?İMPARATOR '400' DEDİ
Terim yönetiminde G.Saray , Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası/ , Kupa Galipleri Kupası, Şampiyonlar Ligi, Kupası/UEFA Avrupa Ligi organizasyonlarında düne kadar toplam 399 maç yapmıştı. Akhisar kupa finali ile 400.maçını saha kenarında gören Fatih Terim, Galatasaray'ın başında yüzde 62 kazanma başarısına sahip.
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Pozisyon net, ne VAR’ı
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