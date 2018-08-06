Pozisyon net, ne VAR’ı “Bazı pozisyonların VAR’a açık olduğunu düşünmüyorum. VAR’ın faydalı olduğunu düşünüyorum ama net pozisyonlarda ne VAR’a danışırsınız ne de seyredersiniz!. Kararınız kesin olmalıdır!”

Giriş Tarihi: 6.8.2018