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"Fenerbahçe olmaz sadece "

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Fenerbahçe olmaz sadece Galatasaray
TFF Süper Kupa'yı Akhisar'a kaptıran 'da yönetim krizden çıkış yolunu buldu: Emre Akbaba! Konya'da maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarların tezahürat yaptığı Alanyaspor'un 10 numarası için İstanbul'a dönüş yolunda yöneticiler takım uçağında "Emre Akbaba'yı bir an önce transfer etmeliyiz" diyerek fikir birliğine vardı. Bu transferi bu hafta bitirmeye karar veren sarı-kırmızılı kulüp, Alanyaspor'u 3 milyon Euro bonservise ikna etmeye çalışacak. Kadroda düşünülmeyen ve kulüp aranan Carole ile Tolga Ciğerci'den gelen para ile finansman sorununu çözmeyi planlayan Galatasaray'a Emre Akbaba'dan bir müjdeli haber daha geldi. Sarı-kırmızı renklere gönül veren gurbetçi oyuncu geçen hafta Başakşehir'in teklifini reddetmişti. Emre Akbaba kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe'ye de "Galatasaray'dan başka takıma gitmem" mesajını yolladı ve Alanyaspor'un 10 numarasını sarı- kırmızılı kulübe satmaktan başka çaresi kalmadı.
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