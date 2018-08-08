Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kocaman kayıp!

Kocaman kayıp!

Valbuena’nın ’daki performansı sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı

Giriş Tarihi: 8.8.2018
Kocaman kayıp!
Geçen sezon yıldızı bir türlü barışmadığı 'dan forma şansı bulamayan dün 'da ilk 11'de sahaya çıktı ancak vasat performansıyla sarı-lacivertlileri çıldırttı. 61. dakikada yerini Mehmet Ekici'ye bırakan Fransız yıldız, kaleye isabetli şut atamazken yaptığı top kayıplarıyla da tepki topladı. Oyundan alınırken morali bozulan Valbuena'yı sosyal medyada sert şekilde eleştiren Fenerbahçeli taraftarlar, "Aykut hoca oynatmamakta haklıymış… Ayağına gelen hiçbir topu olumlu kullanamadı…" şeklinde yorumlar yaptılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaman kayıp!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN