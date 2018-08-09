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Son dakika: İngilizler duyurdu: Islam Slimani ve !

İngiliz , forveti Islam Slimani'nin Fenebahçe'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi: 9.8.2018 16:47 Güncelleme Tarihi: 9.8.2018 17:11
Son dakika: İngilizler duyurdu: Islam Slimani ve Fenerbahçe!

İngiltere'de transferin son günü yaşanırken haberler de art arda geliyor. İngiltere'nin önemli yayın kuruluşlarından , forveti Islam Slimani'nin Fenebahçe'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde kulüplerin anlaşmaya çok yaklaştığını ve kısa süre içerisinde el sıkışmalarının beklendiği belirtildi.

2 SEZONDUR İNGİLTERE'DE OYNUYOR

30 yaşındaki Cezayirli golcü 2016'nın Ağustos ayında Sporting'den 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Bir önceki sezonun devre arasında Newcastle United'a kiralanan oyuncu kariyeri boyunca 244 maça çıktı, 99 gol atıp 28 asist kaydetti.

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Son dakika: İngilizler duyurdu: Islam Slimani ve Fenerbahçe!
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