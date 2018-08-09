Son dakika: İngilizler duyurdu: Islam Slimani ve Fenerbahçe!

İngiltere'de transferin son günü yaşanırken haberler de art arda geliyor. İngiltere'nin önemli yayın kuruluşlarından Sky Sports, Leicester City forveti Islam Slimani'nin Fenebahçe'ye kiralık olarak gitmeye çok yakın olduğunu duyurdu. Haberde kulüplerin anlaşmaya çok yaklaştığını ve kısa süre içerisinde el sıkışmalarının beklendiği belirtildi.

TRANSFER | Sky Sports muhabiri Rob Dorsett: "Son dakikaya kadar ne olacağını bilemeyiz ama Islam Slimani, Türkiye'ye doğru gidiyor. Leicester City de Türk stoper Çağlar Söyüncü için görüşmelerini sürdürüyor." pic.twitter.com/xsr4PDPtQg — Sabah Spor (@sabahspor1) August 9, 2018

2 SEZONDUR İNGİLTERE'DE OYNUYOR

30 yaşındaki Cezayirli golcü 2016'nın Ağustos ayında Sporting'den 30 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Bir önceki sezonun devre arasında Newcastle United'a kiralanan oyuncu kariyeri boyunca 244 maça çıktı, 99 gol atıp 28 asist kaydetti.

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