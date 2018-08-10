Islam Slimani Fenerbahçe’de

İngiltere'de transferin son gününde Fenerbahçe için flaş bir haber geldi. İngiliz yayın organı Sky Sports, sarılacivertlilerin uzun süredir görüşmelerde bulunduğu İslam Slimani için anlaşmaya yakın olduğunu kaydetti. Beşiktaş'ın da transferi için temaslarda bulunduğu Cezayirli oyuncunun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı ve İngiliz ekibinin de transfere onay vermek üzere olduğu belirtildi. 2016 yazında Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro (Yaklaşık 193 milyon TL) bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki Slimani, beklenen performansı gösterememiş ve geçen sezonun ikinci yarısında Newcastle'a kiralanmıştı.

Fenerbahçe, anlaşma kapsamında Islam Slimani'nin yıllık ücreti dışında İngiliz ekibine 2.5 milyon Euro da kiralama ücreti ödeyecek. Anlaşmada satın alma opsiyonu ise olmayacak.