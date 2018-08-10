Mustafa Cengiz: Gomis'e karşı bir tavır yoktur

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Bafetimbi Gomis'in çok değerli bir oyuncu olduğunu belirterek, "Gomis'e karşı bir tavır yoktur. En azından bana ulaşan bir bilgi yok." dedi.

Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun açılışında 3-1 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GOMIS ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCU"

Gomis'le ilgili bir soru üzerine Cengiz, o dahil kadrolarında çok değerli 26 oyuncunun bulunduğunu dile getirerek, "Gomis de çok değerli bir futbolcu. Belirli futbolcuların belli iniş ve çıkışları var. Herkes kendi iyiliğini ister. Bu konularla ilgili sevgili Abdurrahim kardeşim var. Bize gelmiş somut bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Karşılaşmadaki ortama da değinen Cengiz, "Müthiş bir ambiyans vardı. Ankaragücü'nün ambiyansı da müthişti. Lige renk kattılar. Güçlü taraftar topluluğu, dolu tribünler çok önemli." ifadelerini kullandı.

Cengiz, kendi taraftarlarına da teşekkür etti.

"FİNANSAL FAİR PLAY'DE UEFA BİZE İKİNCİ KEZ BİR ŞANS VERDİ"

Başkan Mustafa Cengiz, transferlerle ilgili bir soru üzerine, "Finansal Fair Play'de UEFA bize ikinci kez bir şans verdi. Bu şansta kesinlikle biz kadroyu boşaltmadan futbolcu alamıyoruz." açıklamasında bulundu.

Sadece futbolcuları kiralayabildiklerini anlatan Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Lütfen taraftar bunu unutmasın. Konulan limitasyonlar var. Bu limitasyonlar içinde hareket etmek zorundayız. Tüm katılımcı takımlar aynı durumda. İngiltere'den bir şey olur. Ama kiralama olur. Ülkemiz ciddi bir sınavdan geçiyor. Bu mali sıkıntıları bu millet aşar. Önce bizim milletimiz önemli, sonra transfer önemli. Paramız şu anda çok değerli. Her lira, her kuruş önemli. Doğru sarf etmek zorundayız. TL hangi değerdeyse onu korumak zorundayız."

"Aslan gibi mücadele eden bir takım vardı" diyen Mustafa Cengiz, "Bu takıma güvenin. Bu takım olmazları yaptı. Benim takımımın en güzel ve en başarılı olmasını istiyorum. Bu zorlukların üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Genelde maç sonrası ve maç önünde konuşma yapmadığını kaydeden Cengiz, "Sezonun hayırlı ve uğurlu olmasın diliyorum. Hak edenin kazanacağı, dürüst, adil bir yarış içinde geçmesini diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.