Slimani, Fenerbahçe için geliyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen Cezayirli golcü Slimani, Fenerbahçe için yola çıktı. Akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'na ulaşması beklenen 30 yaşındaki futbolcunun, sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını konuşarak resmi anlaşmayı imzalaması bekleniyor.

Slimani'nin yarın oynanacak olan Bursaspor maçını tribünden takip etmesi bekleniyor.

EŞİNDEN TÜRKİYE PAYLAŞIMI



Öte yandan Islam Slimani'nin eşi Youssra Slimani, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.



Eşinin arabaya binerken kısa bir videosunu paylaşan Youssra Slimani, paylaşımında Türk Bayrağı ve uçak emojileri de kullandı. Islam Slimani'nin eşinin yaptığı bu paylaşım, Cezayirli oyuncunun Fenerbahçe için İstanbul'a geldiğini doğruladı.