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Son dakika: 'nin yeni transferi Islam Slimani, 'da

Son dakika haberi...'nin anlaşmaya vardığı Cezayirli golcü Islam Slimani, 'a geldi.

Giriş Tarihi: 11.8.2018 00:40 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 01:09
Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, İstanbul'da

'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Islam Slimani, 'a geldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin formasını giyen Cezayirli golcü Slimani, İngiltere'nin Londra kentinden kalkan tarifeli uçuşla TSİ 00.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Slimani'yi Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş ve sportif direktör Damien Comolli'nin yardımcılarından Yakup Elyazar karşıladı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını görüşerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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Son dakika: Fenerbahçe'nin yeni transferi Islam Slimani, İstanbul'da
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