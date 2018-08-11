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Giriş Tarihi: 11.8.2018 16:21 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 16:21
Andre Silva Sevilla'da

Galatasaray'ın kiralamak için yoğun uğraş verdiği 22 yaşındaki oyuncu için Sevilla, Milan'la sabah saatlerinde satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmayı tamamladı. Andre Silva'nın sağlık kontrolünden geçmek üzere öğle saatlerinde şehrine gitti.

Sevilla'lı yöneticiler tarafından karşılanan için Endülüs kulübünün 35 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu belirtildi.

'da geride kalan sezonda 40 karşılaşmada 10 gol kaydeden Andre Silva, Gonzalo Higuain'in i sonrası 9 numaralı formasını Arjantinli golcü teslim etmişti.

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Andre Silva Sevilla'da
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