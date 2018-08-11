Fenerbahçe'de Islam Slimani rüzgarı

Fenerbahçe'de santrfor sıkıntısı sona erdi… Sarı-lacivertliler, İslam Slimani için Leicester City ile anlaşmaya varırken, transferin bugün resmen kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Fenerbahçe bu transfer için İngiliz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca oyuncunun 2.5 milyon Euro olan maaşını da karşılayacak. Bu arada Leicester ile yapılan anlaşmada golcü futbolcu için satın alma opsiyonu olmadığı öğrenildi.

LEİCESTER SATAMAYINCA İŞ KOLAYLAŞTI

PREMIER Lig'de transferin erken kapanması, sarı-lacivertlilerin Slimani'yi çabuk bitirmesi için avantaj sağladı. Leicester, son güne kadar oyuncusuna bonservisiyle talip çıkmasını bekledi. Ancak hiçbir takımdan teklif gelmeyince kiralamayı kabul etti. Slimani'nin "Evet" demesinde ise Dirar, Aatif, Belhanda ve Feghouli gibi Kuzey Afrikalı futbolcuların Türkiye'de top koşturması önemli bir faktör oldu.

GEÇEN SEZON SADECE 3 KEZ 11'DE OYNADI

2016'DA Sporting Lizbon'dan Leicester'a 30.5 milyon Euro bonservis bedeliyle giden İslam Slimani İngiliz kulübünde istediği performansı sergileyemedi. Vardy ve Mahrez'in başrolünü üstlendiği hücum bölgesinde kendisine yer bulmakta zorlanan Slimani, geçen sezon devre arasında Newcastle'a kiralandı. 2017-18 sezonunda iki takımın formalarıyla sadece 3 kez 11'de lig maçına çıkan Slimani 1 gol atabildi.

GECE YARISI İNDİ

ISLAM Slimani, gece yarısından sonra İstanbul'a ayak bastı. Bir grup Fenerbahçe taraftarının karşıladığı Cezayirli futbolcu, selfie isteklerini geri çevirmezken, açıklama yapmadan ayrıldı. OĞUZ YÖRÜK

STATTA, SOKAKTA, SOSYAL MEDYADA F.BAHÇE KÜFÜR ETMEZ

Kanarya'nın internet sitesinde paylaşılan bir videoda başkan Ali Koç, camiaya seslendi: "Can'ların, Lefter'lerin mirasının daima iyilik saçabilmesi, İhsan teyze ve Mümtaz amcanın aşkının hep devam edebilmesi ve Fenerbahçe ile ilk kez buluşan çocukların heyecanının hiç bitmemesi için haykırıyoruz. Statta, sokakta ve sosyal medyada, ' Fenerbahçe büyüktür, küfür etmez' diyoruz. Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda herkesi yeniden saygıya davet ediyoruz."

BENFİCA'YA KARŞI YOK

LEICESTER City'den önce Portekiz Ligi'nde Sporting Lizbon formasını giyen İslam Slimani, 2015- 16 sezonunda biri ezeli rakipleri Benfica olmak üzere 27 gol atmış ve bu performansıyla Avrupa'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Fenerbahçe'ye transferi sadece imzaya kalsa da Slimani'nin salı günkü Şampiyonlar Ligi maçı öncesi bir kez daha Benfica'ya karşı rakip olma şansı bulunmuyor.

KANARYA'DAN LİGE ROTASYONLU START

SÜPER Lig'e bu akşam evindeki Bursaspor maçıyla "Merhaba" diyecek olan Fenerbahçe, salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica rövanşı nedeniyle sahaya rotasyonlu bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Phillip Cocu'nun Mehmet Topal'ın yerine De Souza'ya görev vermesi bekleniyor. Hollandalı hocanın; Alper, Dirar ve Valbuena'nın yanı sıra sakatlığı geçmesine rağmen kondisyon eksiği olan Ayew'i de yedek soyunduracağı öğrenildi

RAKİP ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Hafta içi Şampiyonlar Ligi üçüncü ön eleme ilk maçında Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Benfica, Portekiz Ligi'ne galibiyetle girdi. Vitoria Guimaraes'i konuk eden Benfica, 3-2 kazandı. Pizzi'nin hat-trick'i ile 38 dakikada 3-0'ı yakalayan Benfica, ikinci devre Andre ve Celis'in gollerine engel olamadı. Fenerbahçe, Benfica'yı salı günü rövanşta misafir edecek.