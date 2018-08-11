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kafilesi, İstanbul'a geldi

, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın Medipol Başakşehir ile yapacağı maç için uçakla İstanbul'a geldi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.8.2018 17:34 Güncelleme Tarihi: 11.8.2018 17:48
Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a geldi

THY'ye ait özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı.

Kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirdi.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir- maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

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Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a geldi
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