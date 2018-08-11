Trabzonspor kafilesi, İstanbul'a geldi

THY'ye ait özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen bordo-mavili kafilede sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Vahid Amiri ve Kamil Ahmet Çörekçi yer almadı.

Kafileyi havalimanında çok sayıda taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcular ve teknik direktör Ünal Karaman ile fotoğraf çektirdi.

Karadeniz ekibinin 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Onur Recep Kıvrak, Esteban Alvarado, Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Mustafa Akbaş, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan ve Hugo Rodallega.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.