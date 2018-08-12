Fikret Orman'dan hodri meydan

Beşiktaş
Olağan Divan Kurulu
toplantısına Başkan Fikret Orman
'ın erken seçim
kararı damga vurdu. Orman, "Çok zor bir sürece giriyoruz. Yorulduk, silkelenmemiz ve radikal kararlar almamız gerekiyor.
En geç Eylül'ün sonunda tüzük tadil kongresini yapacak ve bunu birleştireceğiz. Öyle 15 gün içinde değil, her adayın çalışabileceği dönemde yapacağız. Yeni listeyle aday olacağım. 'Hodri meydan' diyorum.
Yönetime talip olan arkadaşlara, kapı arkasında dedikodu yapanlara söylüyorum, buyurun seçim var. Herkes projesiyle adaylığını koysun. Seçime gidilse dahi tüzüğümüze göre Mayıs 2019'da olağan kongre yine yapılacak"
ifadelerini kullandı. Orman'dan satır başları şöyle: TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ BEŞİKTAŞ'TIR
Açıklanan borç
, brüt. Alacakları düştüğümüz zaman 1 milyar 846 milyon liraya geliyor. Talisca
'ya 'Seni satın alacağız' dedim ama kalmak istemediğini söyledi. Kendisini kulüpten üstün görmeye çalıştı. Beşiktaş'tan daha büyük hiçbir şey yoktur.
Yönetici, yöneticiliğini; futbolcu, futbolculuğunu; taraftar da taraftarlığını yapacak. Taraftarlık transfer yapma işi değil.
Ben burada mali konulardan, kur artışından konuşuyorum ama telefonuma şimdi mesaj geldi. 'Aboubakar'ı al' diye. Ben ne diyorum, o ne diyor…
Troll hesaplar varmış, ben yönetiyor, yönlendiriyormuşum. Bir kişi bunu yaptığımı göstersin başkanlığı bırakırım. Geldiğimizde 'Türkiye'nin büyük iki kulübü' ifadesi vardı. Şimdi en büyük kulüp Beşiktaş'tır.
(Bir üyenin, 'F.Bahçe başkanını görünce Beşiktaşlıların kalbi pıt pıt atıyor' tepkisi üzerine) Fenerbahçe
başkanını görünce kalbi pıt pıt atacak Beşiktaşlı tanımıyorum ben. MEMUR MUYUM; 07.00'DE MESAİYE GELEYİM!
Geldiğimizden beri Fenerbahçe ile kavga halindeyiz. Bizim onlarla sorunumuz yok halbuki. Kavga edecek olsak Galatasaray
'la ederiz. Çünkü onlar şampiyon oldu.
Çocuklarımla tekneme gidiyorum, 'Başkan tatile gitti' diyorlar. Ben kimsenin memuru değilim ki. Beşiktaş başkanı olurken, 'Sabah 07.00'de mesaiye gelirim' diye taahhütte mi bulundum?
Geçen de bir abimin düğünü olmuş, gidemedim. 'Tenezzül göstermediniz' diye mesaj atmış. Benim tatil yapmaya hakkım yok mu? Ben birilerinin emir subayı mıyım?
Sosyal medyada eski yönetici ve futbolculara küfür ediyorlar. Benim iki avukatım bu konuyla ilgileniyor. Bunu yaptıran şerefsizdir. ÖLMEMİ Mİ BEKLİYORLAR!
Orman, üyelerin uzun süre başkan kalması yönündeki tavsiyeleri üzerine, "Süleyman Seba
gibi 15 sene görev yapılması isteniyor. Benim öyle bir niyetim yok. Her gelen gitmesini bilecek. Birinin başkan olması için ölmemi mi bekliyorlar! Hizmet için geldik, yaptık, bitecek ve gideceğiz" şeklinde konuştu. BAŞKAN DA MAAŞ ALMALI
Tüzükte dört maddeyi değiştirmeyi planladıklarını belirten Fikret Orman, "Bir tanesi raporların zamanları. Genel sicil af getirilmesini istiyorum. Bana kalırsa sicil kurulunu iptal edip, denetlemeye bağlamak lazım. Bir diğeri, yönetim kurulu sayısının aşağıya çekilmesi. Beşiktaş başkanlığına 2019'da aday olup, radikal şeylerle genel kurulun önüne geleceğim. Benim fikrim, başkanın da maaş alması yönünde" diye konuştu. KULÜBÜN BORCU 2 MİLYAR 104 MİLYON TL
Olağan Divan Kurulu'nda Beşiktaş'ın toplam borcunun 2 milyar 103 milyon 854 bin TL olduğu açıklandı. Günümüz kuruyla bu rakamın dolar karşılığı 466 milyon 172 bin 187'ye, Euro karşılığının ise 399 milyon 220 bin 16'ya tekamül ettiği belirtildi. Ayrıca kulüpte çalışan personel sayısının 451, sporcu sayısının ise 189 olduğu bildirildi. TOPLANTIYA ÇEBİ KATILMADI
Beşiktaş Divan Kurulu toplantısına ikinci başkan Ahmet Nur Çebi
katılmadı. Çebi'nin olağanüstü genel kurulda Fikret Orman'ın listesinde yer almayacağı öğrenildi. MALİ KONULAR GÜNEŞ'İN DEĞIL YÖNETIMIN IŞI Şenol Güneş
'in transfer
e karışması yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Fikret Orman, şunları söyledi: "Hoca gittiği zaman, futbolcu yine sizin oyuncunuz. Bu nedenle futbolda karar mekanizması biziz.
Beşiktaş'ı, Beşiktaş Yönetim Kurulu yönetiyor. Şenol Güneş, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun üzerinde değil. Biz ilk defa Güneş'le şampiyon olmadık. Çok iyi bir teknik direktör ama mali konular kendisinin işi değil.
"