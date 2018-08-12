Fırtına beklemeye geçti

Trabzonspor
, İstanbul
'a getirerek masaya oturduğu Morteza Pouraliganji ve Anthony Nwakaeme için beklemeye geçti. Her iki oyuncuya da şartlarını sunan bordo-mavililer, gelecek cevabı bekliyor. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kuruluyla bu hafta içinde yapacakları değerlendirmede Morteza ve Nwakaeme'nin isteklerini masaya yatıracaklarını söyledi. Kendi imkanları dahilinde transfer
leri sonuçlandırmaya çalıştıklarını belirten Ağaoğlu, "Nwakaeme ile şartları konuştuk. Morteza ile de önceki akşam bir araya geldik. Şimdi verecekleri cevaba göre yönetim olarak en geç salı günü bu transferler için ekonomik yönden karar vereceğiz
" diye konuştu. RAKİP BAŞAKŞEHİR
Trabzonspor, yeni sezonun ilk hafta maçında bu akşam Medipol Başakşehir
ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Dün İstanbul'a gelen bordo-mavilileri, havaalanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.