Paşa geri döndü

Spor Toto Süper Lig
'e bu sezon yeniden çıkan Çaykur Rizespor
ilk maçında Kasımpaşa
önünde iki farklı üstünlüğünü koruyamadı: 2-3. Paraguaylı golcüsü Samudio'nun 33'te attığı golle öne geçen ev sahibi, 55'te Robin Yalçın ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Son 15 dakika ise rüzgar terse döndü. Diagne'nin 75'teki penaltı golüyle farkı 1'e indiren Kasımpaşa daha sonra ise yeni transferleriyle 3 puana uzandı. Önce 81'de Tarkan Serbest eşitliği sağladı, 90'da ise Khalili attığı harika frikik golüyle skoru belirledi: 2-3. ERDOĞAN MAÇI İZLEDİ
Rize'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Çaykur Rize-Kasımpaşa maçını takip etti .