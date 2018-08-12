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Paşa geri döndü

Giriş Tarihi: 12.8.2018
Paşa geri döndü
'e bu sezon yeniden çıkan ilk maçında önünde iki farklı üstünlüğünü koruyamadı: 2-3. Paraguaylı golcüsü Samudio'nun 33'te attığı golle öne geçen ev sahibi, 55'te Robin Yalçın ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Son 15 dakika ise rüzgar terse döndü. Diagne'nin 75'teki penaltı golüyle farkı 1'e indiren Kasımpaşa daha sonra ise yeni transferleriyle 3 puana uzandı. Önce 81'de Tarkan Serbest eşitliği sağladı, 90'da ise Khalili attığı harika frikik golüyle skoru belirledi: 2-3.

ERDOĞAN MAÇI İZLEDİ
Rize'de temaslarda bulunan , Çaykur Rize-Kasımpaşa maçını takip etti .

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