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, ve Doumbia lerini bitiriyor

çalışmalarını sürdüren ’un, bir süredir gündemde yer alan ve Doumbia’da son aşamaya geldiği öğrenildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 10:58
Bursaspor, Saivet ve Doumbia transferlerini bitiriyor

'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-1'lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlılarda, çalışmaları sürüyor. Özellikle orta saha ve hücum mevkii için görüşmelerini sürdüren lu idareciler, bir süredir gündemde olan transferini sonuçlandırmak istiyor.

AYBABA'NIN ESKİ ÖĞRENCİSİ

'nın Sivasspor'dan eski öğrencisi olan ve bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da bulunan Saivet'i 1 yıllığına kiralamak isteyen spor yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu ile bugün son kez görüşme yapacak. Tarafların her konuda anlaşma sağlaması halinde deneyimli oyuncunun bugün Bursa'ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.



DOUMBIA TRANSFERİ DE HIZ KAZANDI

Öte yandan Saivet gibi yine bir süredir gündemde yer alan için de girişimlerini hızlandıran yeşil-beyazlı idareciler, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferini de noktalamak istiyor. Doumbia'ya yıllık 1 milyon 600 bin Euro'luk teklif sunduğu öğrenilen Bursaspor yönetiminin deneyimli oyuncuyla bugün son bir kez daha görüşme yapacağı bildirildi.
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Bursaspor, Saivet ve Doumbia transferlerini bitiriyor
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