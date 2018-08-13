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, 20 yıl sonra ilk peşinde

UEFA 3. ön eleme turu rövanşında, ilk maçta 1-0 yenildiği Portekiz ekibi 'yı konuk edecek sarı-lacivertliler, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk karşılaşmaları kaybettiği 29 tur mücadelesinin 28'inde elenmekten kurtulamadı. , sadece, 1998-1999 sezonunda ilk maçta kaybetmesine rağmen Göteborg'u elemişti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:32
Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk peşinde

UEFA 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi 'yı konuk edecek , Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.

Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.

UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup olduğu ilk maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

SezonKulvarRakipİlk maç (FB-Rakip)Rövanş (FB-Rakip)
1961-1962Şampiyon Kulüpler KupasıNürnberg (Almanya)1-20-1
1963-1964Kupa Galipleri KupasıMTK (Macaristan)0-23-1 ve 0-1
1964-1965Şampiyon Kulüpler KupasıDWS (Hollanda)1-30-1
1968-1969Şampiyon Kulüpler KupasıAjax (Hollanda)0-20-2
1970-1971Şampiyon Kulüpler KupasıCarl Zeiss Jena (Almanya)0-40-1
1972-1973UEFA KupasıRuch Chorzow (Polonya)0-31-0
1973-1974UEFA KupasıNice (Fransa)0-42-0
1974-1975Şampiyon Kulüpler KupasıRuch Chorzow (Polonya)1-20-2
1975-1976Şampiyon Kulüpler KupasıBenfica (Portekiz)0-71-0
1977-1978UEFA KupasıAston Villa (İngiltere)0-40-2
1979-1980Kupa Galipleri KupasıArsenal (İngiltere)0-20-0
1980-1981UEFA KupasıBero (Bulgaristan)0-11-2
1983-1984Şampiyon Kulüpler KupasıBohemians (Çekya)0-10-4
1984-1985UEFA KupasıFiorentina (İtalya)0-10-2
1985-1986Şampiyon Kulüpler KupasıGöteborg (İsveç)0-42-1
1989-1990Şampiyon Kulüpler KupasıSparta Prag (Çekya)1-31-2
1990-1991UEFA KupasıAtalanta (İtalya)0-11-4
1994-1995UEFA KupasıCannes (Fransa)0-41-5
1995-1996UEFA KupasıReal Betis (İspanya)1-20-2
1998-1999UEFA KupasıGöteborg (İsveç)1-21-0 (Turu geçti)
2002-2003UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeFeyenoord (Hollanda)0-10-2
2004-2005UEFA KupasıReal Zaragoza (İspanya)0-11-2
2006-2007UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeDinamo Kiev (Ukrayna)1-32-2
2009-2010UEFA Avrupa LigiLille (Fransa)1-21-1
2010-2011UEFA Avrupa Ligi play-offPAOK (Yunanistan)0-11-1
2012-2013UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeSpartak Moskova (Rusya)1-21-1
2013-2014UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemeArsenal (İngiltere)0-30-2
2016-2017UEFA Avrupa LigiKrasnodar (Rusya)0-11-1
2017-2018UEFA Avrupa Ligi ön elemeVardar (Makedonya)0-21-2

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Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk peşinde
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