Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.

Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.

GÖTEBORG'U ELEDİ

Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.

UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR

Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup olduğu ilk maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Kulvar Rakip İlk maç (FB-Rakip) Rövanş (FB-Rakip) 1961-1962 Şampiyon Kulüpler Kupası Nürnberg (Almanya) 1-2 0-1 1963-1964 Kupa Galipleri Kupası MTK (Macaristan) 0-2 3-1 ve 0-1 1964-1965 Şampiyon Kulüpler Kupası DWS (Hollanda) 1-3 0-1 1968-1969 Şampiyon Kulüpler Kupası Ajax (Hollanda) 0-2 0-2 1970-1971 Şampiyon Kulüpler Kupası Carl Zeiss Jena (Almanya) 0-4 0-1 1972-1973 UEFA Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 0-3 1-0 1973-1974 UEFA Kupası Nice (Fransa) 0-4 2-0 1974-1975 Şampiyon Kulüpler Kupası Ruch Chorzow (Polonya) 1-2 0-2 1975-1976 Şampiyon Kulüpler Kupası Benfica (Portekiz) 0-7 1-0 1977-1978 UEFA Kupası Aston Villa (İngiltere) 0-4 0-2 1979-1980 Kupa Galipleri Kupası Arsenal (İngiltere) 0-2 0-0 1980-1981 UEFA Kupası Bero (Bulgaristan) 0-1 1-2 1983-1984 Şampiyon Kulüpler Kupası Bohemians (Çekya) 0-1 0-4 1984-1985 UEFA Kupası Fiorentina (İtalya) 0-1 0-2 1985-1986 Şampiyon Kulüpler Kupası Göteborg (İsveç) 0-4 2-1 1989-1990 Şampiyon Kulüpler Kupası Sparta Prag (Çekya) 1-3 1-2 1990-1991 UEFA Kupası Atalanta (İtalya) 0-1 1-4 1994-1995 UEFA Kupası Cannes (Fransa) 0-4 1-5 1995-1996 UEFA Kupası Real Betis (İspanya) 1-2 0-2 1998-1999 UEFA Kupası Göteborg (İsveç) 1-2 1-0 (Turu geçti) 2002-2003 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Feyenoord (Hollanda) 0-1 0-2 2004-2005 UEFA Kupası Real Zaragoza (İspanya) 0-1 1-2 2006-2007 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Dinamo Kiev (Ukrayna) 1-3 2-2 2009-2010 UEFA Avrupa Ligi Lille (Fransa) 1-2 1-1 2010-2011 UEFA Avrupa Ligi play-off PAOK (Yunanistan) 0-1 1-1 2012-2013 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Spartak Moskova (Rusya) 1-2 1-1 2013-2014 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Arsenal (İngiltere) 0-3 0-2 2016-2017 UEFA Avrupa Ligi Krasnodar (Rusya) 0-1 1-1 2017-2018 UEFA Avrupa Ligi ön eleme Vardar (Makedonya) 0-2 1-2