Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupaları tarihinde daha önce ilk maçlarında yenildiği 29 tur mücadelesinde sadece bir kez rakibini geçti.
Portekiz temsilcisi karşısında deplasmandaki ilk maçtan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa arenasında, daha önce 29 tur mücadelesinde ilk maçları kaybetti. Fenerbahçe bu mücadelelerde sadece 1 rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlamayı başardı.
GÖTEBORG'U ELEDİ
Fenerbahçe, ilk maçlarda yenildiği 29 eşleşmede tek tur sevincini, 20 yıl önce 1998-1999 sezonunda Göteborg karşısında yaşadı.
UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen Fenerbahçe, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 yenik ayrıldı.
Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'daki rövanşta 25 Ağustos 1998'de Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.
İLK MAÇI KAYBETTİĞİ TURLAR
Fenerbahçe'nin Avrupa kupaları tarihinde mağlup olduğu ilk maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:
|Sezon
|Kulvar
|Rakip
|İlk maç (FB-Rakip)
|Rövanş (FB-Rakip)
|1961-1962
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Nürnberg (Almanya)
|1-2
|0-1
|1963-1964
|Kupa Galipleri Kupası
|MTK (Macaristan)
|0-2
|3-1 ve 0-1
|1964-1965
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|DWS (Hollanda)
|1-3
|0-1
|1968-1969
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Ajax (Hollanda)
|0-2
|0-2
|1970-1971
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Carl Zeiss Jena (Almanya)
|0-4
|0-1
|1972-1973
|UEFA Kupası
|Ruch Chorzow (Polonya)
|0-3
|1-0
|1973-1974
|UEFA Kupası
|Nice (Fransa)
|0-4
|2-0
|1974-1975
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Ruch Chorzow (Polonya)
|1-2
|0-2
|1975-1976
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Benfica (Portekiz)
|0-7
|1-0
|1977-1978
|UEFA Kupası
|Aston Villa (İngiltere)
|0-4
|0-2
|1979-1980
|Kupa Galipleri Kupası
|Arsenal (İngiltere)
|0-2
|0-0
|1980-1981
|UEFA Kupası
|Bero (Bulgaristan)
|0-1
|1-2
|1983-1984
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Bohemians (Çekya)
|0-1
|0-4
|1984-1985
|UEFA Kupası
|Fiorentina (İtalya)
|0-1
|0-2
|1985-1986
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Göteborg (İsveç)
|0-4
|2-1
|1989-1990
|Şampiyon Kulüpler Kupası
|Sparta Prag (Çekya)
|1-3
|1-2
|1990-1991
|UEFA Kupası
|Atalanta (İtalya)
|0-1
|1-4
|1994-1995
|UEFA Kupası
|Cannes (Fransa)
|0-4
|1-5
|1995-1996
|UEFA Kupası
|Real Betis (İspanya)
|1-2
|0-2
|1998-1999
|UEFA Kupası
|Göteborg (İsveç)
|1-2
|1-0 (Turu geçti)
|2002-2003
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Feyenoord (Hollanda)
|0-1
|0-2
|2004-2005
|UEFA Kupası
|Real Zaragoza (İspanya)
|0-1
|1-2
|2006-2007
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Dinamo Kiev (Ukrayna)
|1-3
|2-2
|2009-2010
|UEFA Avrupa Ligi
|Lille (Fransa)
|1-2
|1-1
|2010-2011
|UEFA Avrupa Ligi play-off
|PAOK (Yunanistan)
|0-1
|1-1
|2012-2013
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Spartak Moskova (Rusya)
|1-2
|1-1
|2013-2014
|UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme
|Arsenal (İngiltere)
|0-3
|0-2
|2016-2017
|UEFA Avrupa Ligi
|Krasnodar (Rusya)
|0-1
|1-1
|2017-2018
|UEFA Avrupa Ligi ön eleme
|Vardar (Makedonya)
|0-2
|1-2