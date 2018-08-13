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, Avrupa'da 222. randevuda

UEFA 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi 'yı ağırlayacak sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği uluslararası arenada 221 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 95 yenilgi aldı. , UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:39
Fenerbahçe, Avrupa'da 222. randevuda

UEFA 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz ekibi 'yı ağırlayacak , Avrupa'da 222. maçına çıkacak.

Portekiz'deki ilk maçı 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 44. sezonunu geçirdiği Avrupa arenasında bugüne kadar yaptığı 221 maçta 81 galibiyet, 45 beraberlik ve 95 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip filelere 274 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 327 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 221 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

OGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi542815117349
Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme31129104636
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
TOPLAM221814595274327

"KUPA 1'DE SON 3 ÖN ELEMEYE GEÇEMEDİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 3 ön eleme turunu da geçemedi.

Sarı-lacivertliler 2013-2014 sezonu play-off turunda 'e 3-0 ve 2-0 yenildi. Fenerbahçe, 2015-2016'da ise 'le sahasında 0-0 berabere kalıp deplasmanda 3-0 yenilmiş ve kupa dışında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, 2016-2017'de de Monaco'yu sahasında 1-0 yenmesine rağmen rövanşı 3-1 kaybedip UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hayalini gerçekleştirememişti.

Fenerbahçe, bu aşamada en son 2013-2014 sezonunda tur geçti. Söz konusu sezona 3. ön eleme turunda Avusturya'nın Salzburg takımın karşısında Fenerbahçe turu geçen taraf olmuştu.

Fenerbahçe, "Kupa 1"deki ön elemede elenme serisini bu maçta kırmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE, 8 KEZ TURU GEÇTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 15 kez ön eleme oynayan sarı-lacivertliler, 8 kez tur geçti, 7 elemede ise tur atlayamadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarında 2002-2003 sezonunda Hollanda'nın Feyenoord, 2006-2007 sezonunda Ukrayna'nın , 2010-2011 sezonunda İsviçre'nin Young Boys, 2012-2013 sezonunda Rusya'nın , 2013-2014'te İngiltere'nin Arsenal ve 2015-2016'da Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımları karşısında turu geçemeyen Fenerbahçe, son olarak 2016-2017 sezonunda Monaco'ya elenmişti.

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Fenerbahçe, Avrupa'da 222. randevuda
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