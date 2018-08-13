Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe Benfica karşısında nasıl tur atlar?

karşısında nasıl tur atlar?

, 3. ön eleme turu rövanş maçında Kadıköy'de 'yı ağırlayacak. İlk maçı kaybeden Sarı Lacivertliler, tur hesapları yapıyor. Fenerbahçe'ye gönül vermiş olan taraftarlar da, 'Fenerbahçe turu nasıl geçer?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Benfica karşısında turu nasıl geçer? İşte o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 13.8.2018 16:40
Fenerbahçe Benfica karşısında nasıl tur atlar?

, 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de 'ya 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı Lacivertliler, tur için 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Büyük maç öncesinde, Fenerbahçe cephesinde tur hesapları yapılıyor. Peki, Fenerbahçe turu nasıl geçer?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kalabilmesini için rakibini her türlü 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bir başka ihtimal ise 1-0'lık galibiyet. Fenerbahçe Benfica'yı 1-0 yenerse maç uzatmala gidecek.

Uzatmalarda da skor değişmezse Play-Off'a yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Benfica karşısında nasıl tur atlar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN