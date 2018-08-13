Fenerbahçe Benfica karşısında nasıl tur atlar?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Portekiz'de Benfica'ya 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı Lacivertliler, tur için 14 Ağustos Salı günü Benfica'yı Kadıköy'de ağırlayacak. Büyük maç öncesinde, Fenerbahçe cephesinde tur hesapları yapılıyor. Peki, Fenerbahçe turu nasıl geçer?

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimizin Şampiyonlar Ligi Play-Off'una kalabilmesini için rakibini her türlü 2 farklı skorla yenmesi gerekiyor. Bir başka ihtimal ise 1-0'lık galibiyet. Fenerbahçe Benfica'yı 1-0 yenerse maç uzatmala gidecek.

Uzatmalarda da skor değişmezse Play-Off'a yükselen takımı penaltı atışları belirleyecek.