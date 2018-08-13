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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Portekiz ekibi 'yı konuk edecek. Sarı lacivertli takımın, play-off turuna yükselmesi için rakibini 2 farklı mağlup etmesi gerekecek. Peki saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:15
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak.

Lizbon'daki ilk maçı Franco Cervi'nin tek golüyle 1-0 kaybeden , rakibini elemesi durumunda play-off turuna yükselecek.

Fenerbahçe'nin 'yı elemesi için sahadan en az 2 farklı galibiyetle ayrılması gerekiyor. Sarı-lacivertliler, 90 dakikayı 1-0 önde tamamlarsa maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da gol olmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Fenerbahçe ile Benfica arasında saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek. Fenerbahçe - Benfica maçı Smart Spor'dan canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe, turu geçmesi durumuna play-off'ta PAOK-Spartak Moskova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2 yenmişti. Bu karşılaşmanın rövanşı da yarın oynanacak.

Sarı-lacivertliler, Benfica'ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarına gidecek.

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Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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