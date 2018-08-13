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'nin Avrupa'da güvencesi

UEFA 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz'in takımını konuk edecek , 'de, Avrupa kupalarındaki son 12 maçta tek yenilgi gördü. Sarı-lacivertliler, seyircisi önündeki son 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 11:34 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 11:38
Fenerbahçe'nin Avrupa'da güvencesi Kadıköy

UEFA 3. ön eleme turu rövanşında yarın Portekiz'in takımıyla karşılaşacak , Avrupa kupalarında son dönemde evinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertliler, 'deki rövanşta taraftarının da desteğiyle turu geçmeyi amaçlıyor.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'de oynadığı son 12 maçta tek mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, yaklaşık 3 yıldır Ülker Stadı'nda çıktığı 12 Avrupa kupası mücadelesinde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Sarı-lacivertliler, 17 Eylül 2015'te Norveç temsilcisi Molde'ye 3-1 yenildikten sonra Ajax, , Braga, Monaco, Grasshoppers, Feyenoord, ve Zorya'yı mağlup etti. Celtic, Krasnodar ve Sturm Graz'la berabere kalan Fenerbahçe, geçen sezon ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Vardar'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda savunmasıyla da ön plana çıktı. Söz konusu son 12 maçta rakiplerine sadece 7 kez gol şansı tanıyan sarı-lacivertliler, 6 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

İÇ SAHADA 109 MAÇTA 54 GALİBİYET

Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarında oynadığı 109 maçta 54 galibiyet elde etti.

İç sahadaki ilk Avrupa kupası maçında 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ev sahibi olduğu 109 karşılaşmanın 23'ünde berabere kaldı, 32'sinde de yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 160 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 120 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin, Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı maçlar ve aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

UEFA Kupası

27

14

4

9

UEFA Avrupa Ligi

27

15

8

4

Şampiyon Kulüpler Kupası

16

6

3

7

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme

15

7

5

3

UEFA Şampiyonlar Ligi

20

9

2

9

Kupa Galipleri Kupası

4

3

1

0

TOPLAM

109

54

23

32

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Fenerbahçe'nin Avrupa'da güvencesi Kadıköy
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