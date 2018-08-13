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, transferini açıkladı

, 21 yaşındaki oyuncusu 'in TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi 'a transfer edildiğini açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 13.8.2018 19:48 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 20:17
Galatasaray, Birhan Vatansever transferini açıkladı
Kulübü, 'da forma giyen 'i iki yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada kulübün altyapısından yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda oyuncunun kulübü ve kendisi ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Galatasaray Kulübü'nün açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever'in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır."
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Galatasaray, Birhan Vatansever transferini açıkladı
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