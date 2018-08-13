Hocam söz hazır olacağım

Fenerbahçe
'nin yeni transferi İslam Slimani dün sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına katıldı. Golcü futbolcu, antrenman öncesi takımla birlikte kahvaltı yaptı ve takım arkadaşlarıyla tanıştı. Ardından sahaya inen Slimani'nin Cezayirli golcünün yapılan ölçümlerinde fiziksel olarak takımın seviyesinde olduğu tespit edildi. Slimani, teknik direktör Cocu ile kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Cezayirli oyuncuya "Aramıza hoşgeldin" diyen Cocu, "Bu takıma büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Seni en kısa zamanda hazır şekilde istiyorum. Sana ihtiyacım var"
dedi. Çiçeği burnunda F.Bahçeli futbolcu da hocasına, "En kısa zamanda hazır hale geleceğim. Bana güvenip transfer ettirdiğiniz için teşekkür ederim"
diye konuştu. BENFİCA RÖVANŞINA SLOVEN HAKEM
Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın akşam Benfica
ile oynayacağı karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçta Slavko Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.