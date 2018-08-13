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Lens çok net!

Geçen sezon performansı eleştirilen Hollandalı yıldız, 4 resmi maçta 1 gol, 4 asist üretti. Ayrıca ligdeki ilk gol pasını verdi

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Lens çok net!
LASK ile oynanan karşılaşma öncesi, "Geçen yıl en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şu an özgüvenim yüksek. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum" diyen , forma giydiği dört resmi maçta 1 gol ve 4 asist üretti. Dün akşam Akhisar karşısında Babel'in golünün hazırlayıcısı olan Hollandalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Torshavn ile deplasmanda yapılan ve 2-0 kazanılan mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynamış, Vodafone Park'taki 6-0'lık rövanşta ise iki gol pası vermişti. Jeremain Lens, ayrıca Beşiktaş'la çıktığı 25. lig maçında ilk kez asist yaptı. Tecrübeli oyuncu 79'da sakatlanıp yerini Adriano'ya bırakırken taraftarın alkışlarıyla oyundan çıktı.
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Lens çok net!
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