Lens çok net!

LASK ile oynanan karşılaşma öncesi, "Geçen yıl en iyi sezonlarımdan biri değildi. Şu an özgüvenim yüksek. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum"
diyen Jeremain Lens
, forma giydiği dört resmi maçta 1 gol ve 4 asist üretti. Dün akşam Akhisar karşısında Babel'in golünün hazırlayıcısı olan Hollandalı yıldız, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Torshavn ile deplasmanda yapılan ve 2-0 kazanılan mücadelede 1 gol ve 1 asistle oynamış, Vodafone Park'taki 6-0'lık rövanşta ise iki gol pası vermişti. Jeremain Lens, ayrıca Beşiktaş'la çıktığı 25. lig maçında ilk kez asist yaptı.
Tecrübeli oyuncu 79'da sakatlanıp yerini Adriano'ya bırakırken taraftarın alkışlarıyla oyundan çıktı.