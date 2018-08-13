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Ospina için son tur

’de dünkü maç kadrosuna alınmayan Ospina ile siyah-beyazlılar anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki file bekçisi için 5 milyon Euro isteyen Arsenal’e 2 milyon öneren beklemeye başladı

Giriş Tarihi: 13.8.2018
Ospina için son tur

yönetimi, 6 milyon Euro'ya Fulham'a sattığı kalecisi Fabri'nin alternatifi olarak düşündüğü David Ospina için kulübü temaslarını sürdürüyor. Kolombiyalı kaleci ile anlaşan siyah-beyazlıların 5 milyon Euro isteyen Arsenal'e 2 milyon önerdiği kaydedildi. Sözleşmesi 2020'de sona erecek 29 yaşındaki kaleci için kulüplerin bu hafta yeniden temasa geçmesi bekleniyor. Bu arada Beşiktaş çalışmalarında Ryad Boudebouz'un peşine düştü. La Liga ekibi Real Betis'te forma giyen Boudebouz için İspanyollar 15 milyon Euro bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Beşiktaşlı yöneticiler bekleme kararı aldı. Montpellier kulübünden transfer edilen 28 yaşındaki Cezayirli yıldız, 'da geçen sezon 27 maçta 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

NEGREDO GİTTİ GİDİYOR!
Beşiktaş Teknik Direktörü 'in Akhisarspor maçının kadrosuna almadığı Vida dün Vagner Love ve Quaresma ile birlikte kulübede oturdu. Beşiktaş'ın elden çıkarmayı düşündüğü İspanyol yıldız 'nun dün transferde adının geçtiği Rayo Vallecano'yu 'dan takibe alması da dikkat çekti.

VİDA KADRO DIŞI!
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş, finalinde forma giydiği takıma geç katılan Vida'yı dün 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi. Güneş ayrıca takıma yurt dışı kamplarının ardından dahil olan Atiba'yı da kadroya almadı. Geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanan ve LASK Linz karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano da Akhisar maçına yedek kulübesinde başladı.

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Ospina için son tur
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