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sisteminde flaş değişiklik!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta maçlarında sisteminin kullanım şekliyle ilgili eleştiriler üzerine değişikliğe gitme kararı aldı.

Giriş Tarihi: 13.8.2018 17:17 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 17:18
VAR sisteminde flaş değişiklik!

2018-19 futbol sezonuyla birlikte Türkiye'de uygulanmasına resmen başlanan sistemiyle ilgili ligin ilk haftasını masaya yatıran TFF ve MHK cephesi yaşanan tartışma ve aksaklıkların ardından bir dizi değişiklik kararı aldığı ortaya çıktı.

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VAR sisteminde flaş değişiklik!
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