Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği

'da seferberliği

, sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.8.2018 13:42
Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Kamil ve Vahid Amiri katılmazken, düğün nedeniyle izinli olan da antrenmanda yer almadı.

Medipol Başakşehir maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ise antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı. Oldukça hırslı çalışan golcü oyuncunun maçına yetiştirilmesi için yoğun bir tempo uygulanacağı ifade edildi.

Bu arada sabah saatlerinde yapılan antrenmanda bordo-mavililer pas çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da Burak Yılmaz seferberliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN