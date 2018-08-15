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'ı yetiştirin

doktorları Sivasspor maçında forma giymeyi çok isteyen 'a yoğun tedavi uyguluyor.

YUNUS EMRE SEL Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Burak Yılmaz'ı yetiştirin
Sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam eden 'da seferberliği ilan edildi. Sakatlığı nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyen tecrübeli golcü dünkü idmanın ayak tenisi oynanan bölümünde takıma katıldı. Kulüp doktorları Burak'ı karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun tedavi uygularken, oyuncunun da teknik direktör 'la yaptığı görüşmede, "Sivasspor maçında sahada olmayı çok istiyorum" dediği öğrenildi. Bu arada antrenmana sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri'nin yanı sıra evleneceği için izin alan Mustafa Akbaş katılmadı.
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Burak Yılmaz'ı yetiştirin
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