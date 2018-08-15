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Şimdi uzaklardasın

1-0'ın rövanşında 45 bin taraftarının müthiş desteğini arkasına alan , 'in golüne ile cevap verdi. Tur için gerekli olan 2 gol için ikinci yarıdaki çabalar ise yeterli olmadı. Şampiyonlar Ligi hayalini yine erteleyen sarı-lacivertliler Avrupa Ligi'ne Eylül ayında grup aşamasından başlayacak

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.8.2018
Şimdi uzaklardasın
Dk. 26 FERNANDES 0-1
Sağ kanattan etkili gelen 'da Castillo'nun pasını alan , iki dokunuşla kaleci 'in elinin altından golü yaptı.

Dk. 45 ALPER 1-1
Hasan Ali'nin sol kanattan düzgün ortasına iyi yükselen kafayla kalecinin uzanamayacağı noktadan topu ağlarla buluşturdu.

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Galatasaray'ın bu yıl 15. kez sahne alacağı Şampiyonlar Ligi'ne ve Beşiktaş 6 kez, Trabzonspor ve Bursaspor ise 1 kez katıldı.

MAÇIN RÖNTGENİ
1- Fenerbahçe taraftarı, bu turun kazanan tarafıdır. Evet, belki Şampiyonlar Ligi hayali gerçekleşmedi ama 45 bin kişilik koro, takımına bu sezon nasıl itici güç olabileceğini gösterdi
2- Geçen sezonun en çok tartışılanı Valbuena, bu yıl yine çok konuşulacağa benziyor. Lizbon'daki tehlikeli top kayıpları Kadıköy'de de devam etti. Cocu hatalara 65 dakika dayandı.
3-Gecenin kötüleri istatistiğinde Isla, Valbuena'ya eşlik eden isimdi. Lizbon'da yenilen golde uyuyan Şilili, dün kritik hatalar yaptığı gibi hücuma hiç katkı sağlayamadı.
4- Cocu'nun eldeki tek forvet ile başlamaması en büyük sürprizdi. Alper beklenenin üstünde performans verse de takım gerçek bir santrfor olmamasının sıkıntısını yaşadı.
5- Sezonun yıldızı Eljif 'Elmas' gibi parlamaya devam ediyor. Gördüğü sarı kartta bile takımına büyük katkı sağladı. Benfica'nın golünü atan 1999 doğumlu Gedson'u da parlayan yıldızlar arasına yazalım.
6- Gıulıano geçen yılki golcü görüntüsünden çok uzak. Bunda ceza sahasına yakın oynamamasının etkisi büyük. Giuliano'nun verimini artıracak bir sistem şart. Bu olmayacaksa elden çıkarılmalı.
7- F.Bahçe, çekebileceği en zor takıma elendi. Tüm olumsuzluklara rağmen bu takıma Slimani ve bir stoperin katılacağı unutulmamalı. Zaman sarı-lacivertlilerin en büyük ilacı olacak.
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Şimdi uzaklardasın
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