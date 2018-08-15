Şimdi uzaklardasın

Dk. 26 FERNANDES 0-1
Sağ kanattan etkili gelen Benfica
'da Castillo'nun pasını alan Gedson Fernandes
, iki dokunuşla kaleci Volkan Demirel
'in elinin altından golü yaptı. Dk. 45 ALPER 1-1
Hasan Ali'nin sol kanattan düzgün ortasına iyi yükselen Alper Potuk
kafayla kalecinin uzanamayacağı noktadan topu ağlarla buluşturdu. 6
Galatasaray'ın bu yıl 15. kez sahne alacağı Şampiyonlar Ligi'ne Fenerbahçe
ve Beşiktaş 6 kez, Trabzonspor ve Bursaspor ise 1 kez katıldı. MAÇIN RÖNTGENİ 1-
Fenerbahçe taraftarı, bu turun kazanan tarafıdır. Evet, belki Şampiyonlar Ligi hayali gerçekleşmedi ama 45 bin kişilik koro, takımına bu sezon nasıl itici güç olabileceğini gösterdi 2-
Geçen sezonun en çok tartışılanı Valbuena, bu yıl yine çok konuşulacağa benziyor. Lizbon'daki tehlikeli top kayıpları Kadıköy'de de devam etti. Cocu hatalara 65 dakika dayandı. 3-
Gecenin kötüleri istatistiğinde Isla, Valbuena'ya eşlik eden isimdi. Lizbon'da yenilen golde uyuyan Şilili, dün kritik hatalar yaptığı gibi hücuma hiç katkı sağlayamadı. 4-
Cocu'nun eldeki tek forvet Soldado
ile başlamaması en büyük sürprizdi. Alper beklenenin üstünde performans verse de takım gerçek bir santrfor olmamasının sıkıntısını yaşadı. 5-
Sezonun yıldızı Eljif 'Elmas' gibi parlamaya devam ediyor. Gördüğü sarı kartta bile takımına büyük katkı sağladı. Benfica'nın golünü atan 1999 doğumlu Gedson'u da parlayan yıldızlar arasına yazalım. 6-
Gıulıano geçen yılki golcü görüntüsünden çok uzak. Bunda ceza sahasına yakın oynamamasının etkisi büyük. Giuliano'nun verimini artıracak bir sistem şart. Bu olmayacaksa elden çıkarılmalı. 7-
F.Bahçe, çekebileceği en zor takıma elendi. Tüm olumsuzluklara rağmen bu takıma Slimani ve bir stoperin katılacağı unutulmamalı. Zaman sarı-lacivertlilerin en büyük ilacı olacak.