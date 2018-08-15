Yeniden Monaco!

İngiltere'de transfer
sezonunun kapanmasının ardından, kendisiyle ilgilenen kulüp sayısı azalan Domagoj Vida için Monaco'nun yeniden devreye girdiği öğrenildi. Oyuncunun menajeri ile görüşmelerini sürdüren Fransız ekibinin, anlaşma sağlanması halinde bonservis bedeli için Beşiktaş
'ın kapısını çalacağı belirtildi. Lyon ise Ruben Dias ile anlaşınca bu transferden çekildi.
Siyah-beyazlıların 15 milyon Euro'nun üzerinde bir rakama satmayı planladığı Vida ile Monaco'nun yanı sıra İspanyol temsilcisi Sevilla yakından ilgileniyor. ALMANYA'DAN FABİAN İDDİASI Eintracht Frankfurt
takımında forma giyen ve 10 numara pozisyonda oynayan Marco Fabian'ın Beşiktaş'ın gündeminde olduğu ileri sürüldü. Alman basınında yer alan haberlere göre; siyahbeyazlıların, Frankfurt'la yapacağı görüşme sonunda transfer netleşecek. 29 yaşındaki Meksikalı futbolcunun önümüzdeki sezonun sonuna kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.