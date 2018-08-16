Galatasaray ihya olacak

Fenerbahçe'nin elenmesiyle birlikte yayın havuzunun yüzde 55'i yerine yüzde 90'ını almaya hak kazanan Galatasaray, kasasına şimdiden 31 milyon Euro'yu koydu. Ayakbastı parası olarak 15 milyon 250 bin Euro gelir elde edecek Aslan, UEFA'nın marketpool dağıtım kriterlerinde değişikliğe gitmesi sebebiyle bu alanda geçmişe göre daha az gelir elde edecek. Geçen sezon Beşiktaş'ın 21 milyon Euro kazandığı marketpool bu sezon 6 milyon 600 bin Euro'ya indi. Fenerbahçe'nin yüzde 10 payı düşüldüğünde bu ücret 6 milyon Euro'ya tekabül ediyor. Başarı ve performansa prim var.

Buna karşın UEFA'nın yeni uygulaması olan 10 yıllık Avrupa başarı sistemine göre, 32 takım arasında şu anda 24'üncü sırada yer alan Galatasaray, en az 9 milyon 900 bin Euro alacak. Benfica ile PSV'den biri ya da ikisi elenirse bu para 11 milyon 900 bin Euro'ya kadar çıkabilecek.

Yani Galatasaray, toplamda en az 31 milyon 150 bin, en çok ise 33 milyon 150 bin Euro garanti gelire sahip olacak. Galatasaray gruplardaki her galibiyetinde 2 milyon 700 bin, beraberlikte ise 900 bin Euro kazanacak. Devler Ligi'nde son 16 turuna kalırsa 9 milyon 500 bin Euro ek prim alacak ve toplam gelir 50 milyon Euro barajını geçecek.