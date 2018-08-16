Günün polemiği

ÖMER ÜRÜNDÜL
FARKLI OLURDU DEMEK YANLIŞ Aykut Kocaman
olsaydı farklı olurdu demek yanlış. Birinci maçta gördüğümüz üzere Benfica futbol
un önemli ilkelerinden olan kolektif anlayış, tempo ve kondisyon olarak Fenerbahçe
'den daha iyiydi. Bilhassa Lizbon'da 2. yarıda bu net şekilde görüldü.
Eğer deplasmanda senden daha iyi durumda olan takıma karşı gol atmadan tek farklı da olsa yenilmişsen, bu rövanş için çok çok büyük dezavantajdır. Çünkü rakip hem kontrollü oynar hem de takım savunmasına özen gösterir, kendisini rahatlatacak golün de peşinde koşar. ?GÜRCAN BİLGİÇ
KOCAMAN İLE ŞANSI YÜKSEKTİ
AYKUT Kocaman ile başarılı olma ihtimali daha yüksekti. Çünkü takımını çok iyi tanıyordu ve Aykut Kocaman ikili maçlar oynama ustasıydı. Neler yapabileceklerini daha iyi hesaplayıp, daha farklı kadrolarla, istenen sonucu elde edebilirdi. Ama Aykut Kocaman kalsaydı, tribünler bu kadar dolar mı veya bu kadar destek görür müydü o da meçhul.
Fenerbahçe iyi yolda. Subjektif değerlendirmeler doğru eleştirileri çıkarmaz. LEVENT TÜZEMEN
?PHİLLİP COCU'NUN GELMESİ RİSKLİYDİ
BAŞKAN Ali Koç
'un Türkiye
'yi tanımayan Cocu'yu getirmesi riskli bir hamleydi. Aykut Kocaman Portekiz Milli Takımı'nın modeli bir sistemi oynattığı için ağır eleştiriliyordu. Ama Aykut hoca var olan takımı yakından tanıyor.
Oyuncular da Aykut hocanın sistemini ezbere biliyorlardı. Aykut hoca olsa bu Benfica takımı bu kadar rahat top çevirmez, çünkü Fenerbahçe öyle bir kompakt futbol oynardı ki rakibe asla geniş alan vermezdi. METİN TEKİN
BAŞLANGIÇLARI ZATEN AYNIYDI!
Böyle bir karşılaştırma yapmak kesinlikle kolay değil. Oyun ve tercihler olarak bakarsak zaten bu işin kilit noktası kontrollü oynamak. Cocu'nun da oyun başlangıcı böyle oldu, aynı Kocaman gibi. Souza'nın cezası nedeniyle tercihin Eljif Elmas olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Souza ile denge oyununu daha iyi oynayabilirsiniz. Asıl eleştirel baktığım nokta, 0-0 olduğunda böyle oynamanız çok doğal ama 1-0 geriye geldiğinizde macerayı devreye sokmalısınız, özellikle bu tribünle birlikte.