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Fenerbahçe Sportif Direktörü , futbolcuları 'ı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ye kiraladıklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.8.2018 15:34 Güncelleme Tarihi: 16.8.2018 15:38
Salih Uçan, Empoli'ye transfer oldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü , futbolcuları 'ı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi 'ye kiraladıklarını açıkladı.

Salih Uçan için İtalyan kulübüyle bugün anlaştıklarını aktaran Comolli, "Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonunu kullanmak tamamen onların inisiyatifinde." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü, konusunda da açıklama yaparak, "Ozan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, milli takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

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Salih Uçan, Empoli'ye transfer oldu
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