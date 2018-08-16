Salih Uçan, Empoli'ye transfer oldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, futbolcuları Salih Uçan'ı İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Empoli'ye kiraladıklarını açıkladı.

Salih Uçan için İtalyan kulübüyle bugün anlaştıklarını aktaran Comolli, "Salih Uçan, Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralandı. Satın alma opsiyonunu kullanmak tamamen onların inisiyatifinde." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü, Ozan Tufan konusunda da açıklama yaparak, "Ozan'ı göndermek gibi bir düşüncemiz yok. Ozan, milli takım oyuncusu. Genç bir oyuncu. Onu satmak gibi bir düşüncemiz olmadı." değerlendirmesinde bulundu.