Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bafetimbi Gomis'ten gelecek para...

Bafetimbi 'ten gelecek para...

Al-Hilal’in 11 milyon Euro’luk teklifini kabul eden , “’da oynamam” diyen Bafetimbi 'in son kararını bekliyor. Gomis giderse gelecek para ve Badou Ndiaye’ye harcanacak.

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Bafetimbi Gomis'ten gelecek para...

temsilcisi Al-Hilal'ın Bafetimbi ısrarı sürüyor. Gomis'ten gelen "5 milyon Euro verseler de kabul etmem'' cevabı sonrasında geri çekilen Al-Hilal gündemine 'la sözleşmesini fesheden Eto'o'yu almıştı. Eto'o'yu 'a kaptıran Suudi Arabistan ekibi, Gomis için tekrar girişimde bulunma kararı aldı ve Fransız golcüye Galatasaray'da kazandığı paranın iki kat bütçe ayırdı: 6.5 milyon Euro. Al-Hilal, 11 milyon Euro bonservis ödemeye de hazır.

ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YEDEK OTURDU

Denayer, Ndiaye ve Emre Akbaba transferlerine kaynak arayan yönetimi, Gomis'i Al-Hilal'e satmaya sıcak bakıyor. Yıldız oyuncunun kamp performansından memnun olmayan ve ilk 11'den kesen teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde yönetimin kararını onaylayacak. Ancak Gomis'in cazip teklife rağmen Suudi Arabistan'a gitmek istemediği öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bafetimbi Gomis'ten gelecek para...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN