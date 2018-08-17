Damien Comolli: Satmadan da alabiliriz

Fenerbahçe, Leicester City'den kiralanan İslam Slimani için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Törende konuşan sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Damien Comolli, transfer çalışmalarından, takımın son durumuna kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. İlk günden itibaren Slimani'nin gelmesini çok istediklerini belirten Comolli, "O da çok istekliydi. Beni her gün arayıp konuştu. Geç gelişinde Leicester'ın bakış açısı etkili oldu. Parayla alakalı değil, ayrılması ile ilgili konuşmak bile istemiyorlardı. 'Forvet Benfica maçına neden yetiştirilmedi?' gibi yorumlar Alper için bence haksızlık olur. Çok güzel oynadı ve bir de gol attı. Belki onun pozisyonu 9 numaraya evrilecek. Fernandao ile ilgili karar alınırken, birçok faktör vardı. Doğru zamanda doğru hamleyi yaptık" ifadelerini kullandı.

OZAN TUFAN'I GÖNDERMEYECEĞİZ

UEFA ile FFP hakkında sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Fransız futbol adamı, "Bize herhangi bir genişlik sağlamadılar. FFP'nin izin verdiği ölçüde para harcıyoruz ama oyuncu alabilmek için oyuncu satma zorunluluğumuz yok. Bir oyuncu satarsak, hakkımız olduğu için satacağız. Transferde ne istediğimizi çok iyi biliyoruz ve bu isteklerimizi futbolcu satmadan da gerçekleştirmeyi biliyoruz. Ozan Tufan milli bir oyuncu. Kendisini gönderme gibi bir düşüncemiz bulunmuyor" dedi. Damien Comolli, taraftarlar için de "Benfica maçındaki atmosfer müthişti. Son derece etkilendim. Başkan, yönetim ve tribünler arasındaki bağ çok güzeldi. Taraftarların maçtan sonra uzun süre beklemeleri kariyerimde görmediğim bir şey" değerlendirmesinde bulundu.

İSLAM SLİMANİ: HER MAÇTA GOLÜM YA DA ASİSTİM VAR

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren İslam Slimani ise şunları söyledi: "Gerçekten çok iyi bir takımız. Karşımızda Benfica olmasına rağmen kazanma şansımız daha yüksekti. Portekiz'e kıyasla İngiltere'de daha fazla şans buldum. İklim ve ortam çok farklıydı. Ayrıca çok sakatlık yaşadım. Ancak oynadığım her maçta asist yaptığımı ya da gol attığımı söyleyebilirim. Türkiye'deki derbilerde atmosfer ve ortamın sıra dışı olduğunu biliyorum. Bunlar her futbolcunun oynamak istediği atmosferler. G.Saray forması giyen Feghouli milli takımdan arkadaşım. Kendisiyle konuştuk, beni tebrik etti. Soldado ile rekabet halinde olacağız. Onunla ilgili konuşmaya gerek yok çünkü çok büyük bir oyuncu. Formayı almak için herkes savaşacak ve bu durum takıma fayda sağlayacak."

İLK 11 ZOR

Comolli, F.Bahçe'de 31 numaralı formayı giyecek olan Slimani'nin belgelerini yarın Malatyaspor'la oynayacakları maça yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Cezayirli yıldızın karşılaşma için bugün yola çıkacak kafilede yer alacağı ancak fiziksel eksikleri nedeniyle ilk 11'de sahaya çıkmasının zor olduğu belirtildi.