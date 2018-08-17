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Frey sürprizi

FC Zürih Sportif Direktörü Thomas Bickel, forvetleri için ile anlaştıklarını, işin imzaya kaldığını açıkladı

Giriş Tarihi: 17.8.2018
Frey sürprizi
de atağa geçen , FC Zürih'in 24 yaşındaki golcüsü 'i de kadrosuna katmak üzere. kulübünün Sportif Direktörü Thomas Bickel, "Fenerbahçe Frey ile ilgilendiğini bize resmi yazıyla bildirdi ve teklifini yaptı. Bu transferin kısa süre içerisinde netleşmesini bekliyoruz. İş sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı. Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Oyuncumuz da gitmek istediğini söyledi. Böyle olmasaydı zaten biz de başka isimlerle görüşmezdik" ifadelerini kullandı. Kariyerine altyapısında başlayan 1.89'luk golcü, 2014-15 sezonunda 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Ancak beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, ardından 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığı Young Boys'a geri verildi. Frey, geçen yaz ise 400 bin Euro bedelle Zürih'in yolunu tuttu.
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Frey sürprizi
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