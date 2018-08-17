Frey sürprizi

Transfer
de atağa geçen Fenerbahçe
, FC Zürih'in 24 yaşındaki golcüsü Michael Frey
'i de kadrosuna katmak üzere. İsviçre
kulübünün Sportif Direktörü Thomas Bickel, "Fenerbahçe Frey ile ilgilendiğini bize resmi yazıyla bildirdi ve teklifini yaptı. Bu transferin kısa süre içerisinde netleşmesini bekliyoruz. İş sadece sağlık kontrolüne ve sözleşmelerin imzalanmasına kaldı.
Yani son kararı Fenerbahçe verecek. Oyuncumuz da gitmek istediğini söyledi.
Böyle olmasaydı zaten biz de başka isimlerle görüşmezdik" ifadelerini kullandı. Kariyerine Young Boys
altyapısında başlayan 1.89'luk golcü, 2014-15 sezonunda 3 milyon Euro bonservis bedeliyle Lille'e transfer oldu. Ancak beklentilerin altında kalan oyuncu, önce Luzern'e kiralandı, ardından 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığı Young Boys'a geri verildi.
Frey, geçen yaz ise 400 bin Euro bedelle Zürih'in yolunu tuttu.