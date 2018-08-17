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ne yapsa olmuyor

10 yılda e 230,2 milyon Euro harcayan ve 74 oyuncuyu kadrosuna katan F.Bahçe yine Devler Ligi’ne katılamadı. G.Saray ise aynı dönemde, daha az harcama ile 5 kez gruplara kaldı

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.8.2018
Fenerbahçe ne yapsa olmuyor

Şampiyonlar Ligi rüyası başlamadan biten F.Bahçe, gruplara kalmayı başardığı son maçtan bu yana, e 230,2 milyon Euro harcadı ancak hedefine bir türlü ulaşamadı. Avrupa'dan men edildiği sezonun transfer harcamaları hesaba katılmamasına rağmen yapılan değerlendirmede ortaya dev bir tablo çıkarken, Kanarya 10 yıllık süreçte 74 oyuncuyu kadrosuna dahil etti. G.Saray ise 10 yılda 225 milyon Euro'yu transfere yatırırken, 5 kez gruplarda boy gösterdi. F.Bahçe'nin bu dönemde transfer ettiği bazı oyuncuların maliyeti şöyle: Güiza 14 milyon Euro, Emenike 13 milyon Euro, Meireles 10 milyon Euro, Sow 10 milyon Euro.?

F.BAHÇELİLERE KAYISI İKRAMI

Ticaret Borsası (MTB) Başkanı , - maçında rakip taraftara kayısı ikramında bulunacaklarını söyledi. Özcan, "Gelen misafirlerimize hem tanıtım amaçlı hem de Malatya halkının ne kadar misafirperver olduklarını gösterecek şekilde küçük ambalajlar halinde kükürtlü ve organik dediğimiz kayısıları ikram edeceğiz" dedi.

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Fenerbahçe ne yapsa olmuyor
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