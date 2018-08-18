Aydınspor’a CHP engeli!

Bölgesel Amatör Lig
ekiplerinden Aydınspor 1923
, tesislerinin su ve elektriğini kesen CHP
'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ilginç bir şekilde protesto etti. Belediye tarafından tesislerdeki suları kesilen futbolcular, yaptıkları antrenmanın ardından kent meydanına giderek süs havuzunda duş aldı. Kulüp başkanı Hüsamettin Ertan, yaşananlara sert tepki gösterdi. Ertan, "Aydınspor 1923 kentin değeri. Tesislerimizde paramızla abone yapmıyorlar, suyumuzu kesiyorlar. Beni bu meydanda ya idam edecekler ya da bunların yakasını bırakmayacağız. Bu takıma herkes sahip çıkacak
" diye konuştu.