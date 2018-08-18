Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Aydınspor’a CHP engeli!

Aydınspor’a engeli!

Giriş Tarihi: 18.8.2018
Aydınspor’a CHP engeli!
ekiplerinden , tesislerinin su ve elektriğini kesen 'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni ilginç bir şekilde protesto etti. Belediye tarafından tesislerdeki suları kesilen futbolcular, yaptıkları antrenmanın ardından kent meydanına giderek süs havuzunda duş aldı. Kulüp başkanı Hüsamettin Ertan, yaşananlara sert tepki gösterdi. Ertan, "Aydınspor 1923 kentin değeri. Tesislerimizde paramızla abone yapmıyorlar, suyumuzu kesiyorlar. Beni bu meydanda ya idam edecekler ya da bunların yakasını bırakmayacağız. Bu takıma herkes sahip çıkacak" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydınspor’a CHP engeli!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN