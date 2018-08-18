Galatasaray
dün sıcak saatlerin yaşandığı Emre Akbaba transfer
inde mutlu sona ulaştı. Uzun süredir peşinde oldukları Alanyaspor
'un 10 numarası için F.Bahçe'nin de devreye girmesiyle panikleyen sarı-kırmızılılar, kulüp sponsorlarından NEF
'in desteğiyle oyuncuyu kadrosuna kattı. Bu transferin gerçekleşmesinde aslan payı ise futbolcuya aitti. İşte transferin perde arkasında yaşananlar... F.BAHÇE 4 MİLYON EURO'YA ANLAŞMIŞTI
Akbaba pazarlıklarında peşin ödemeyi şart koşan Alanyaspor, perşembe günü önce Galatasaray sonra Fenerbahçe
ile pazarlığa oturdu. 3 milyon Euro teklif eden Galatasaray'a cevap vermeyen Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, 4 milyon Euro veren Fenerbahçe ile el sıkıştı
ve Emre Akbaba'ya, "Fenerbahçe'ye gitmeni istiyoruz" mesajını iletti. Ancak oyuncudan gelen "Galatasaray'dan başka takıma gitmem
" cevabıyla ilk şoku yaşadı. Emre, yönetiminden gelen, "Fenerbahçe'ye gitmezsen seni kadro dışı bırakırız''
restini de gördü ve "Siz bilirsiniz
" yanıtını verdi. FATİH TERİM DE SOLUĞU STATTA ALDI
YAPILAN pazarlıkları haber alan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz
, Fatih Terim
ve Abdurrahim Albayrak
, dün statta bir araya geldi. Zirvede Emre'yi arayan Albayrak, oyuncunun sesini hoparlöre alarak, "Emre oğlum, F.Bahçe'ye gitmek istiyor musun?
" sorusunu sordu. 25 yaşındaki futbolcu, "Sözümün arkasındayım. G.Saray'dan başka takıma gitmem" karşılığını verdi. Emre'nin bu duruşu G.Saray'ı son bir hamleye zorladı. Kulüp sponsorlarından NEF'ten destek istendi. "F.Bahçe ne veriyorsa aradaki farkı biz ödeyeceğiz" şeklinde mesaj gelince Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden temasa geçildi ve transfer bitti. 2 MİLYON EURO FEDA ETTİ
Emre Akbaba, G.Saray'a gelmek için mali anlamda da fedakarlık yaptı. F.Bahçe, pazartesi günü milli oyuncuya sezon başına 1.8 milyon Euro'dan 4 yıllık sözleşme önerdi. G.Saray'ın teklifi ise 1.750 milyon Euro'dan 4 senelik sözleşmeydi. Sarıkırmızılılar transferi bitirmeye yaklaşınca F.Bahçe dün son hamlesini yaptı ve yıllık 2 milyon 250 bin Euro önerdi. ''Beni sevenleri üzemem'' diyen Emre Akbaba toplamda 2 milyon Euro fazla önerilmesine rağmen ''Hayır'' dedi ve yıllık 500 bin Euro daha az paraya G.Saray'ı seçti. STADYUMDA TOPLANTI
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, sabah TT Stadı'nda Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile yaptığı toplantı transferde belirleyici noktalardan oldu. ?GOMİS, ÖDÜLÜNÜ HOCASINA GÖTÜRDÜ
G.Saray'da gönderilmesi gündemde olan Gomis
, Türkiye Profesyonel Futbol Derneği tarafından kendisine verilen 'Süper Lig Gol Kralı' ödülünü hocası Fatih Terim'e götürdü. Bu anları sosyal medyadan paylaşan Fransız yıldız, katkıları için Terim'e teşekkür etti. ?CAROLE 750 BİN EURO'YA GİTTİ
Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Lionel Carole'ün yeni adresi belli oldu. Uzun süredir kendisine kulüp arayan Fransız yıldız, ülkesinin takımlarından Strasbourg ile sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılıların bu transfer karşılığında 750 bin Euro bonservis bedeli alacağı öğrenildi. Galatasaray'da yıllık 700 bin Euro kazanan 27 yaşındaki Carole, geçen sezonu da kiralık olarak Sevilla'da geçirmişti. ASLAN'A 'NEF'IS JEST
NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur
, transferde kilit isim oldu. Üç milyon Euro'dan fazlaya çıkamayan sarı-kırmızılılar, Alanya'nın istediği bonservis bedeli için kalan bir milyon Euro'yu ana sponsoru NEF'ten tedarik etti. Koyu Galatasaray taraftarı Erden Timur, "Gerek görülürse diğer transferler için de yardıma hazırız" açıklamasını yaptı.