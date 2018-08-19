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Çok zeki bir oyuncuydu

Cocu, ’nun gidişini şu sözlerle değerlendirdi: “Onunla çalışmaktan memnundum. Oyunu iyi okuyordu. Zekiydi.. Gelen de olur giden de..”

Giriş Tarihi: 19.8.2018
Çok zeki bir oyuncuydu
Sezonun ilk deplasmanından mağlup ayrılan 'nin teknik direktörü Phillip Cocu karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Yenilmemizin nedeni çok basit; onlar attı, biz atamadık. Çok fazla topa sahip olduğumuzu gördük ama çok fazla yaratıcı olamadık. Sadece kontratak düşünen bir takıma karşı oynuyorsanız, her zaman konsantre olmalısınız. Bir hata yaptık, gol yedik bu akşam. Maalesef istediğimiz sonucu alamadık."

VALBUENA DA TAKIMDAN GİDER Mİ?
Cocu, "Taraftarımızın bakışını anlıyorum. Ama takımın mentalitesini görünce bakış açım değişmiyor. Önümüzdeki hafta da üstümüzde baskı olacak ama ne yapmamız gerektiğini biliyoruz" dedi. F.Bahçe Teknik Direktörü, 'nun gidişi için, "Çok zeki bir isimdi. Onunla çalışmaktan memnundum. Oyunu iyi okuyordu. Takımdan gidecek başka oyuncular da (Valbuena sorusu üzerine) olabilir" dedi.
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Çok zeki bir oyuncuydu
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