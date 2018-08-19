Formaya talibim

Malatya'da 63 dakika sahada kalan Mehmet Ekici
, uzun sakatlık sonrası oynamanın çok güzel olduğunu belirterek, "Keşke iyi sonuç alsaydık
" dedi. Ekici, Giuliano'nun yerine oynayacak oyuncu ile ilgili soruya ise, "Kimin oynayacağı hocamızın kararı. Ama ben çok çalışıp formayı alacağıma inanıyorum
" diye konuştu. KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM! FENERBAHÇE
Teknik Direktörü Cocu, Yeni Malatya maçı öncesinde sürpriz değişikliklere imza attı. Benfica maçında oynanan kötü futbol sonrası neşteri vuran Hollandalı çalıştırıcı, savunmanın sağında Isla'nın yerine Şener'e görev verdi. Orta alanda cezası biten Josef oynarken, hücumda ise Ekici, Barış, Slimani üçlüsü 11'e dahil oldu. Cocu, Benfica maçında 11 başlayan Isla, Eljif, Giuliano, Valbuena ve Alper'i yedek oturttu. KULÜBEDE 7 YABANCI
F.Bahçe'nin Yeni Malatya maçındaki yedek kulübesi dikkat çekti. Sarılacivertlilerde 7 yabancı oyuncu yedek kulübesinde otururken, 5 yabancı 11'de yer aldı. Kulübe, Soldado, Valbuena, Giuliano, Dirar, Isla, Eljif ve Kameni gibi yıldızları ağırladı! ?6-0'A SORUŞTURMA BAŞLADI
Yeni ?Malatyaspor-Fenerbahçe
karşılaşması öncesi stattaki skorborda 6-0'lık Fenerbahçe-Galatasaray maçının yansıması sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti. Konuyla ilgili Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek, "Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Soruşturma başlattık" dedi.