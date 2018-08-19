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’dan ’ya teşekkür

Kulübü, resmi internet sitesinden futbolu bıraktığını açıklayan ’ya teşekkür mesajı yayınladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.8.2018 17:35
Galatasaray’dan Hakan Balta’ya teşekkür

Sarı-kırmızılı kulübün 11 sezon boyunca formasını taşıyan ve geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından futbolu bıraktığını açıklayan için yayınlanan teşekkür mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Eylül 2007'de kapısından içeri adım attığı 'da kısa sürede kalplere girmeyi başaran, yaşantısının neredeyse üçte birini kutsal parçalı formamıza adayan, futbol takımımızda kaptanlık onuruna erişen, savunmanın her bölgesinde sorgusuz sualsiz elinden gelenin en iyisini veren, takımımızın kazandığı 5 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa'da kilit roller üstlenen Hakan Balta'ya; bizlere yaşattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz."

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Galatasaray’dan Hakan Balta’ya teşekkür
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