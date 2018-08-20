10’un adı yok!

Erzurum'da maça çok kötü başlayan ve hem orta sahası hem de savunması dökülen Beşiktaş
'ta teknik direktör Şenol Güneş
, ilk hamlesini Oğuzhan Özyakup
'tan yana kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı, Avrupa Ligi'nde oynanan LASK Linz maçının ilk yarısının sonunda oyundan çıkardığı Oğuzhan'a dün ise 37 dakika dayanabildi. Sahada kaldığı süre boyunca hiçbir etkili harekette bulunmayan 25 yaşındaki futbolcu, yerini Caner Erkin'e bırakırken siyahbeyazlı tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.
Şenol Güneş, ilk yarının bitmesini bile beklemeden kenara aldığı öğrencisine kulübeye geçerken bakmadı bile. PENALTIYI YAPTIRDI, SAKATLANDI
Maçın 72. dakikasında Necip'in yerine oyuna giren Lens, kazandırdığı penaltı sırasında aldığı darbe nedeniyle sakatlandı. Kalçasından sakatlanan Hollandalı yıldız, Beşiktaş'ta değişiklik hakkı dolduğu için zorlanarak da olsa devam etmeye çalıştı. Ancak birkaç dakika sonra kendini yere bıraktı. Lens'in durumunun bugün yapılacak detaylı kontrolden sonra belli olacağı bildirildi. 17
Oyunda kaldığı 17 dakikada girdiği 4 ikili mücadelenin 1'ini kazanan Lens, sadece 4 isabetli pas verirken, maçı orta yapmadan tamamladı. 37
Erzurumspor karşısında 37. dakikada oyundan alınan Oğuzhan, kariyerinde ilk defa bu denli hızlı oyundan çıktı. 3 soru 3 cevap Fatih DOĞAN 1- Şenol Güneş neden bu kadar geniş çaplı rotasyon yaptı?
Lask Linz takımı Beşiktaş'ı Avusturya'da hem fiziksel hem de zihinsel olarak çok yıprattı. Şenol Güneş'in rotasyon kararı çok doğru.
Erzurum'un 17 yılın ardından Süper Lig
'e çıktıktan sonra ilk ev sahipliğiydi. Motivasyon üst seviyede olacağı için rotasyon doğru hamleydi. İlk yarıda yaşananlarla beraber ve Erzurumspor'un her konuda üstünlüğü bu kararı destekledi. 2- Tolga'nın çok panik ve kalede güven vermeyen bir hali var. Beşiktaş'a bir kaleci şart mı?
Dün o kadar top kaybı ve adam kaçıran bir takımda Tolga'nın vuruşunu rakibe çarptırması sırıtmadı! Sonraki adımı söyleyeyim, Tolga sakatlanırsa ne olur? Kaleyi hangi gence güvenerek teslim edebilirsiniz? Bu yüzden kaleci transferi şart. 3-Şenol Güneş, Oğuzhan'ı 37'de oyundan aldı. Bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şenol Güneş'in Oğuzhan'ı oyundan alması ve sistemi 4-4-2'ye dönüştürmesi maçın kırılma anıydı. Orta saha başta bütün takım dökülüyordu. Babel forvete, Quaresma sağa geçince oyuncular ve takım 4-4-2 ile işlemeye başladı.