Giuliano'dan sonra sıra Valbuena ve Dirar'da

Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Bu anlaşmayla, Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe'nin kasasına 11 milyon Euro girecek. Böylece, Fernandao ile birlikte iki futbolcunun satışından elde edeceği yaklaşık 13.5 milyon Euro ile UEFA kriterleri gereği al-sat dengesinde artıya geçen sarı-lacivertli kulübün yapacağı transferler konusunda eli rahatladı.

COMOLLİ İKİ İSİM İÇİN TEMASTA

Brezilyalı yıldızın ardından takımdan ayrılması beklenen iki isim Valbuena ve Dirar... Aykut Kocaman döneminden beri ilk 11'de de başlasa yedek de kalsa tartışılan Valbuena'nın yanı sıra tribünlerle yıldızı barışmayan Dirar için sportif direktör Damien Comolli'nin görüşmeler yaptığı ve bu iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu ifade edildi. Valbuena ve Dirar için rota yine Arap yarımadası...

VALBUENA KALMAK İSTİYOR

YÖNETIM cephesinde bu gelişmeler olurken, Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılmaya soğuk baktığı ve İstanbul'da mutlu olduğunu söylediği vurgulandı. Ancak teknik direktör Cocu'nun da artık ilk 11'de düşünmediği Fransız futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Nabil Dirar'ın ise Valbuena kadar sorun çıkarmayacak bir tavır sergilediği ifade edildi.