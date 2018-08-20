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Mecburen

Stopere takviye yapması beklenen ’da maçtan önce Serdar Aziz sol arka adalesinden sakatlanınca Maicon’a, eşlik etti.

Giriş Tarihi: 20.8.2018
Mecburen Ahmet Çalık

Rodrigues'in ardından bir fire daha verdi. Sol arka adalesinden sakatlanan Serdar Aziz son anda maç kadrosundan çıkartıldı. Serdar'ın yerine Göztepe maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Maicon-Ahmet tandemi en son maçında 11'de görev almış, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Cimbom kupadan elenmişti.

YASİN'E PROTESTO

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı ve Göztepe'nin yolunu tutan 4 sezon formasını giydiği eski takımına rakip oldu. Yasin santra öncesi kenara geldi ve eski hocası 'e sarıldı. Sarıkırmızılı taraftarlar ise topla her buluştuğu pozisyonda Yasin'i ıslıkladı.

HAKAN BALTA'YA PLAKETLI JEST

Cuma günü futbolu bıraktığını açıklayan Hakan Balta'ya dün sarı-kırmızılı kulüp veda etti. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçı öncesinde Hakan'ı sarı-kırmızılı kulüpteki 11 senelik hizmetleri için plaketle onore etti. 35 yaşındaki Hakan Balta Galatasaray altyapısında yer alan iki oğlu ile sahaya çıkıp, taraftarları son kez selamladı.

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Mecburen Ahmet Çalık
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