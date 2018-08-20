Mecburen Ahmet Çalık

Rodrigues'in ardından Galatasaray bir fire daha verdi. Sol arka adalesinden sakatlanan Serdar Aziz son anda maç kadrosundan çıkartıldı. Serdar'ın yerine Göztepe maçında Ahmet Çalık ilk 11'de sahaya çıktı. Maicon-Ahmet tandemi en son Türkiye Kupası maçında 11'de görev almış, sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılan Cimbom kupadan elenmişti.

YASİN'E PROTESTO

Galatasaray'ın sözleşmesini uzatmadığı ve Göztepe'nin yolunu tutan Yasin Öztekin 4 sezon formasını giydiği eski takımına rakip oldu. Yasin santra öncesi kenara geldi ve eski hocası Fatih Terim'e sarıldı. Sarıkırmızılı taraftarlar ise topla her buluştuğu pozisyonda Yasin'i ıslıkladı.

HAKAN BALTA'YA PLAKETLI JEST

Cuma günü futbolu bıraktığını açıklayan Hakan Balta'ya dün sarı-kırmızılı kulüp veda etti. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak, Göztepe maçı öncesinde Hakan'ı sarı-kırmızılı kulüpteki 11 senelik hizmetleri için plaketle onore etti. 35 yaşındaki Hakan Balta Galatasaray altyapısında yer alan iki oğlu ile sahaya çıkıp, taraftarları son kez selamladı.